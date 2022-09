Casa de comunidade indígena é incendiada em Tomé-Açu; MPF investiga o caso

Um incêndio destruiu a casa cultural da comunidade indígena Braço Grande, da etnia Turiwara, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. De acordo com denúncias recebidas pelo Ministério Público Federal (MPF) neste domingo (25), a estrutura do local amanheceu reduzida a cinzas.

A instituição vai apurar as circunstâncias do ocorrido. No sábado (24), os indígenas Turiwara foram alvos de um ataque a tiros, que também está sendo investigado pelo MPF. Até o momento, dados divulgados pela comunidade informam que pelo menos uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas na agressão, entre os municípios de Tomé-Açu e Acará.

LEIA MAIS

Os denunciantes atribuem os crimes a pistoleiros, que teriam sido contratados por uma empresa exploradora de dendê envolvida em disputas de terras na região.