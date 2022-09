Amazônia: Restando cinco dias para o fim, setembro é o mês com maior número de queimadas desde 2010

O mês de setembro já bateu o recorde de mês com maior número de queimadas na Amazônia desde 2010. Foram necessários apenas 25 dias do mês para a marca nada positiva ser alcançada e o índice ainda deve aumentar. Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram contabilizados 36.850 focos de incêndio na região.

O número de focos medidos cresceu vertiginosamente desde a metade do mês de agosto. O oitavo mês do ano já havia se tornado o mês com o maior número de queimadas durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e agora o recorde foi superado novamente.

O recorde anterior, de setembro de 2017, enumerou 36.569 focos de incêndio. Restando ainda alguns dias para o fim de setembro, o valor que já havia sido batido deve aumentar. Segundo o portal UOL, as queimadas são causadas sempre por ocasião do homem e servem como forma de “limpeza” de uma determinada área.

Recorde de dia com maior número de queimadas

No dia 4 de setembro, a Amazônia havia batido também o recorde de dia com maior número de queimadas desde 2007, quando foram registrados, pelo Inpe, 3.393 focos de calor.

Desde 2011, quatro dos cinco meses com maior número de queimadas foram sob o governo Jair Bolsonaro, sendo que o valor de setembro de 2022 ainda precisará ser atualizado. Confira os meses com recorde de queimadas no período destacado:

Setembro de 2022 - 36.850

Setembro de 2017 - 36.569

Agosto de 2022 - 33.116

Setembro de 2020 - 32.017

Agosto de 2019 - 30.900

Apesar de faltarem três meses para o fim do ano, 2022 já superou o número de queimadas total de 2021, com 82.872 focos registrados pelo Inpe, contra 75.090 em 2021.

