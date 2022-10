Amazônia Check: checamos falas de Bolsonaro sobre a Amazônia na ONU

Durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, no último dia 20 de setembro, o Presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), fez duas afirmações sobre a região amazônica, uma verdadeira e duas falsas.

A equipe do Amazônia Check analisou a veracidade das afirmações do candidato. Confira:

FALSO

"Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional"



Segundo os dados do Projeto Prodes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento atingiu 830.430 km² até 2021, ou uma perda de cerca de 21% da área total original da floresta.

Em 2021, a cobertura vegetal dessa região distribuía-se em floresta nativa (63%) e vegetação nativa não florestal (19%). A taxa de desmatamento no bioma Amazônia chegou a 11.957 km². Sendo assim, 79% da área total da Amazônia é feita de floresta em pé, com 63% do total sendo de floresta nativa.



Segundo informações do Inpe, os anos com as maiores taxas de desmatamento na Amazônia Legal foram em 1995 (29.059 km²) e 2004 (27.772 km²). Entre 2005 e 2012, as taxas de corte raso de florestas reduziram até atingir 4.571 km² em 2012, ano com o menor valor em todo o período. No entanto, essas taxas começaram a subir de forma modesta a partir de 2013 e de maneira mais expressiva após 2019, alcançando 13.235 km² em 2021, a maior taxa desde 2008.



Já nos últimos três anos, houve um significativo aumento do desmate de florestas primárias no bioma Amazônia. Em 2019, a perda de floresta foi de 10.666 km2, chegando a 11.707 km² em 2021.

Considerando somente a área com cobertura de floresta nativa original existente nesse bioma, o desmatamento total atingiu quase 20% dessas florestas. Lembrando que desde 2013, mais de 93% do desmatamento de florestas primárias têm ocorrido dentro do bioma Amazônia.

Presidente discursou na ONU, em Nova York (Alan Santos/Palácio do Planalto)

VERDADEIRO

"Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais"



De acordo com dados do Ministério das Comunicações, foram contratadas mais de 16 mil conexões para escolas, em 2022. Existem 19.296 pontos de internet em todo o Brasil, por meio do “Programa Wi-Fi Brasil”. Cerca de 13.704 estão em escolas, 14 mil deles em áreas rurais, correspondendo a 73% dos pontos.

FALSO

"[Levamos internet] a mais de 500 comunidades indígenas"

Com relação aos indígenas, também segundo dados do Ministério das Comunicações, o total de pontos de internet em comunidades habitadas por povos originários chega a 197, sendo que 190 pontos de internet estão alocados em áreas rurais.