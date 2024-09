incêndio atinge duas casas e mata três cachorros na sacramenta

Um incêndio destruiu totalmente uma casa de madeira de dois andares e atingiu mais outra residência na madrugada desta segunda-feira (9/9), na passagem Francisco Monteiro, no bairro da Sacramenta, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), os agentes da corporação socorreram uma pessoa com ferimentos leves. Durante o sinistro, três cachorros morreram.

VEJA MAIS

Para a TV Liberal, o idoso Carlos Alberto, morador de um dos imóveis atingidos pelo fogo, teve queimaduras leves e contou que o fogo iniciou pelo segundo andar da casa dele, e onde estavam a maioria dos 20 animais que ele cuida, entre cães e gatos. “Eu estava dormindo e veio a cachorra alvoroçada e vi um vermelho subindo (fogo). Dei minha vida por eles (animais). Eu ia morrer junto com ele. Fico feliz em salvar a maioria”, disse ele.

Carlos contou que não sabe como as chamas começaram e nem a causa. O CBMPA além de prestar os primeiros socorros, controlou o sinistro. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Comissão da Defesa Civil de Belém (Comdec) sobre o caso e aguarda retorno.