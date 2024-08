Casal é preso em flagrante após incendiar estabelecimento comercial em Belém

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (28), dois suspeitos de atear fogo em um estabelecimento comercial localizado na avenida Senador Lemos, entre as travessas Wandenkolk e Dom Romualdo Coelho, no bairro do Umarizal, em Belém. O casal, identificado como​ Gustavo Gabriel dos Santos e Brenda Soares do Vale, foi autuado pelo crime de incêndio previsto no Artigo 250 do Código Penal Brasileiro.

VEJA MAIS

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do local, o incêndio foi provocado durante a madrugada desta quarta. Segundo a polícia, na parte superior do imóvel, vive uma idosa, que não sofreu ferimentos graças à rápida resposta dos bombeiros, que conseguiram conter as chamas antes que elas se espalhassem.

As investigações conduzidas pela Seccional Urbana do Comércio resultaram na identificação do veículo utilizado pelos suspeitos, um Ford Ka preto. Com base nessas informações, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar e prender os envolvidos. Gustavo Gabriel foi detido nas proximidades de uma universidade no bairro Telégrafo, enquanto Brenda Soares foi encontrada e presa no bairro do Marco.

O caso foi registrado na Polícia Civil e segue em investigação para determinar as motivações do crime. Ambos os suspeitos permanecem à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais.