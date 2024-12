Idoso morre após ser atropelado por carro enquanto andava de bicicleta; o motorista fugiu

Francisco Meireles dos Santos, de 64 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (15/12) na altura do quilômetro 37 da vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. Ele conduzia uma bicicleta quando foi atropelado por um carro. O condutor do automóvel que atingiu o idoso, identificado como Adenilson Santos de Jesus Júnior, foi localizado pela Polícia Militar e preso.

Conforme o portal O Impacto, a batida foi tão forte que destruiu a bicicleta de Francisco. A vítima morreu no local do acidente, sem chance de ser socorrida, enquanto Adenilson fugiu.

A PM, após ter sido acionada ao caso, conseguiu localizar o suspeito. Segundo as autoridades, o carro que atingiu o idoso estava na garagem da casa da mãe de Adenilson.

Os agentes então conduziram o suspeito até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o teste do bafômetro, que constatou 0,47 miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões, quantidade proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e se configura crime de embriaguez. Depois disso, Adenilson foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo.

Nesta segunda-feira (16/12), Adenilson passou por audiência de custódia. O juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, Alexandre Rizzi, concedeu liberdade provisória ao suspeito com o pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil.

De acordo com Rizzi, a decisão “não significa qualquer juízo de absolvição do acusado, apenas determinação de garantir ao mesmo o direito de responder ao processo em liberdade”.