Castanhal: acidente causa a morte de motociclista por aplicativo e deixa passageira ferida

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira (16), em Castanhal, região nordeste do estado. A colisão entre uma motocicleta e um caminhão, na BR-316, próximo ao bairro Santa Catarina, causou a morte do condutor da motocicleta e deixou ferida a mulher que viajava na garupa.

VEJA MAIS

Hosto Luiz da Silva Costa, “Luiz Payakan”, como era conhecido, trabalhava como motociclista de aplicativo, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, ainda no local, mas faleceu durante o procedimento. A passageira que não teve o nome divulgado, também foi atendida pelos socorrista e levada para a UPA -24h de Castanhal com ferimentos leves, mas não corre risco de morte segundo informações dos Bombeiros.

Acidente

De acordo com informações de populares a colisão ocorreu no momento em que um caminhão fazia um retorno na rodovia, no sentido Castanhal/Santa Maria do Pará. O condutor da motocicleta colidiu na lateral do veículo e ficou preso sob as rodas do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local.

O batida foi tão forte que deixou a motocicleta destruída, presa sob as rodas do caminhão e gerou comoção entre familiares, amigos e moradores das proximidades do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito na área. O condutor do caminhão foi conduzido para o posto da PRF em Castanhal para ser ouvido. O nome dele não foi divulgado.