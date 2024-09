Condutor de moto morre em acidente na BR-316, em Castanhal

O condutor de uma motocicleta morreu em um acidente na BR-316, no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã deste sábado (14). O acidente envolveu duas motos e uma carreta e ocorreu no trecho entre uma fazenda e o posto fiscal da Sefa. A vítima morreu no local.

Ainda segundo o jornal Correio do Norte, o homem que morreu foi identificado inicialmente como Adailton. Ele morava na agrovila Castelo Branco, em Castanhal. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.