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Polícia

Idoso em situação de rua é encontrado sem vida na Praça do Relógio, em Belém

Populares acionaram socorro, mas vítima já estava sem sinais vitais na chegada do resgate

O Liberal
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Óbito ocorreu por volta das 6h49; vítima vivia em situação de rua e era conhecida na região (Reprodução/ Redes sociais)

O corpo de um idoso que vivia em situação de rua foi encontrado na manhã deste sábado (25), na Praça do Relógio, no bairro da Campina, em Belém. A vítima, que ainda não teve a identidade oficialmente divulgada, era conhecida popularmente na região como “Cachorrão”.

O óbito foi constatado por populares que circulavam pela área comercial do Ver-o-Peso. Testemunhas relataram que o homem passou mal no local, e pessoas que presenciaram a situação acionaram socorro.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Centro Integrado de Operações (CIOp), que informou que a ocorrência foi registrada por volta das 6h49. Segundo o órgão, a vítima 'estaria em crise convulsiva e, após a crise, na chegada do resgate, já não havia sinais vitais'.

A área foi isolada para os procedimentos de perícia, e o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou o encaminhamento para exames de necropsia. Os laudos devem apontar a causa exata da morte, podendo confirmar se o falecimento ocorreu por causas naturais, agravadas por condições de vulnerabilidade, ou outros fatores.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado inicialmente na Seccional de São Brás. A corporação destacou que, ao contrário de informações iniciais levantadas por testemunhas, não há confirmação de overdose. Segundo a polícia, a morte foi classificada como natural. “O Serviço de Verificação de Óbitos foi acionado para a remoção do corpo”, informou o órgão.

A Redação Integrada do Grupo Liberal também acionou a Fundação Papa João Paulo XXIII  (Funpapa) para saber se o idoso era acompanhado por equipes de assistência social, se havia identificação prévia e quais medidas serão adotadas após o óbito, incluindo a localização de familiares e a realização do sepultamento. A reportagem também questionou sobre a existência de instituições municipais de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade em Belém. Até o momento, não houve retorno.

Caso recente envolvendo violência contra pessoa em situação de rua

A morte do idoso ocorre dias após outro episódio envolvendo uma pessoa em situação de rua na capital paraense. No dia 13 de abril, um homem foi agredido com uma arma de choque nas proximidades de uma unidade do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), no bairro do Umarizal.

As agressões foram registradas em vídeo. Os envolvidos foram identificados como Altemar Sarmento Filho, apontado como autor dos choques, e Antônio Coelho, que teria filmado as imagens. Nas gravações, ambos aparecem rindo durante a ação.

No dia do ocorrido, os suspeitos foram conduzidos à Seccional de São Brás, mas foram liberados. Um deles se apresentou espontaneamente no dia 14 de abril, acompanhado do advogado, para prestar esclarecimentos.

A Polícia Científica do Pará concluiu o laudo pericial da arma de choque, que foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pela investigação. O órgão informou que ainda não recebeu os celulares dos suspeitos. Nenhum dos envolvidos foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o caso passou a ser conduzido por uma delegacia especializada vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), considerando a condição social e psíquica da vítima. O inquérito tem prazo inicial de 30 dias para conclusão, podendo ser prorrogado.

O Centro Universitário do Estado do Pará informou que instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos estudantes, que foram afastados. A instituição destacou que o processo ainda está em andamento.

O caso também é acompanhado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Pará. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou repúdio à agressão.

Após o episódio, o homem agredido foi localizado e encaminhado ao serviço municipal de acolhimento. A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna informou que ele permanece internado, com quadro psiquiátrico estável, recebendo atendimento especializado. Também será emitido laudo para encaminhamento à Defensoria Pública do Estado.

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