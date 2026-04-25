Suspeito de matar a ex com facadas é preso em flagrante no sudeste do Pará
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada ao endereço, mas constatou o óbito da vítima assim que chegou ao local
Alexandra Silva da Silva morreu após ser atingida por golpes de faca na manhã deste sábado (25), em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. De acordo com o Correio, o suspeito do crime, Welque Gefresson Taveira de Morais, ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante.
Conforme o relatório do 53º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição recebeu o chamado por volta das 6h40. “O subtenente Araújo informou que havia detido um homem suspeito de matar a ex-companheira”, registrou a PM. Os policiais se deslocaram até a Avenida Castelo Branco, no centro, onde o suspeito estava contido, e depois seguiram para a residência na Rua Santa Clara, no bairro São José.
VEJA MAIS
No imóvel, os militares localizaram a mulher no chão com perfurações de arma branca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local e confirmou o óbito. Welque Gefresson foi levado à Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar informou que “foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido”.
A prisão ocorreu no pátio de um posto de combustível logo após o fato. Câmeras de monitoramento registraram a abordagem realizada pelo subtenente Araújo, na qual o homem não ofereceu resistência.
A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil para os procedimentos de investigação. O corpo aguarda a chegada da perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a remoção.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA