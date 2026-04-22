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Brasil

Modelo morre após cair de prédio no RJ; namorado é preso e encontrado sem vida dentro da cela

Ana Luiza Mateus, de 30 anos, morava no RJ há um ano e sonhava em alavancar a carreira como modelo

Estadão Conteúdo
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Ana Luiza Mateus, ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, morreu após cair de prédio no Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (22) (Reprodução / Redes Sociais)

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 30 anos, encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 22, após cair de um prédio na Barra da Tijuca, ma região sudoeste do Rio de Janeiro. A vítima era Miss Bahia e uma das representantes do Estado no concurso Miss Cosmo Brasil deste ano.

O namorado dela, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, foi preso em flagrante, suspeito de ser o autor do crime. No início da noite, ele foi encontrado sem vida dentro da sua cela. As primeiras informações apontam que ele teria tirado a própria vida. "A Polícia Civil segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos", informou a polícia, em comunicado.

O caso foi registrado como feminicídio e é apurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio na Avenida Lúcio Costa. De acordo com informações iniciais colhidas com testemunhas, o casal teria brigado na noite de terça. Por volta das 5h, vizinhos e funcionários teriam ouvido um barulho que seria o da queda.

"O principal suspeito é o companheiro da vítima. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Homicídios", informou a PM.

Já a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Ana Luiza Mateus Souza. "Um homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por feminicídio. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime."

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, uma série de relatos de testemunhas indica que o namorado da modelo foi o autor do crime. "Havia entre eles uma relação muito abusiva, com uma discussão acalorada há alguns dias. Nesta madrugada, houve uma espécie de guerra entre eles, que foi ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio", afirmou o delegado, em entrevista à TV Globo.

"Além disso, há mensagens trocadas entre a vítima e parentes, amigos e o próprio autor do fato. Todos esses elementos convergem para o entendimento de que o autor é partícipe dessa ação criminosa, desse feminicídio praticado contra essa jovem", acrescentou. Segundo Martins, o suspeito ainda teria alterado a cena do crime e confessado que empurrou Ana Luiza.

"Ele, primeiro, alterou a cena do crime. Segundo relatos, tentou sair pela porta dos fundos, aparece chorando, mas mexendo no corpo. Isso não pode ser feito. É uma violação da prova processual", disse. "Ele tinha um ciúme doentio dela, seja pela beleza, pelas boas relações ou pelas amizades e, por conta disso, acaba dizendo que é culpado".

O CEO do Miss Cosmo Brasil, Fabrício Granito, lamentou a morte de Ana Luiza e disse que a organização do evento recebeu a informação com "tristeza e consternação".

Granito descreveu a modelo como uma jovem em ascensão, "que construía, com esforço e talento, sua trajetória no universo miss". Ele afirmou ainda que o caso "convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil".

"O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva", afirmou.

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Palavras-chave

FEMINICÍDIO/MORTE/MODELO/RIO
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