Quatro pessoas ficam feridas após ponte desabar no Acre

Quatro pessoas ficaram feridas após um trecho da Ponte Frei Paolino Baldassari desabar no começo da noite desta sexta-feira (5/6), em Sena Madureira, interior do Acre. As vítimas foram levadas ao hospital da região, sendo duas em estado grave.

Na quinta (4/6), a ponte havia sido interditada devido ao risco de desabamento às margens do Rio Iaco. Ela foi inaugurada há 2 anos e meio e custou mais de R$ 36 milhões. A estrutura tem 232 metros de extensão e demorou quase dois anos para ser construída, com custo de R$ 36 milhões, e possui duas pistas para o tráfego de veículos. Ela conta ainda com calçadas para pedestres nos dois lados.

Em nota, o governo destacou que enviou equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEASDH) para apoio aos feridos e comunidade de Sena Madureira. A governadora Mailza Assis está a caminho do município para também prestar assistência.

Três das quatro vítimas foram transferidas de ambulância para Rio Branco. O estado de saúde atualizado delas não foi divulgado.

Segundo o G1, além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das polícias foram para o local ajudar a socorrer as vítimas.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), ambulâncias do Samu de Manoel Urbano e do Bujari, cidades mais próximas, estão indo para Sena Madureira ajudar no resgate das vítimas.

Imagens divulgadas por moradores mostram o resgate dos feridos no local do acidente.