Quatro pessoas ficam feridas após ponte desabar no Acre
Na quinta (4/6), a ponte havia sido interditada devido ao risco de desabamento às margens do Rio Iaco
Quatro pessoas ficaram feridas após um trecho da Ponte Frei Paolino Baldassari desabar no começo da noite desta sexta-feira (5/6), em Sena Madureira, interior do Acre. As vítimas foram levadas ao hospital da região, sendo duas em estado grave.
Na quinta (4/6), a ponte havia sido interditada devido ao risco de desabamento às margens do Rio Iaco. Ela foi inaugurada há 2 anos e meio e custou mais de R$ 36 milhões. A estrutura tem 232 metros de extensão e demorou quase dois anos para ser construída, com custo de R$ 36 milhões, e possui duas pistas para o tráfego de veículos. Ela conta ainda com calçadas para pedestres nos dois lados.
Em nota, o governo destacou que enviou equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEASDH) para apoio aos feridos e comunidade de Sena Madureira. A governadora Mailza Assis está a caminho do município para também prestar assistência.
Três das quatro vítimas foram transferidas de ambulância para Rio Branco. O estado de saúde atualizado delas não foi divulgado.
Segundo o G1, além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das polícias foram para o local ajudar a socorrer as vítimas.
Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), ambulâncias do Samu de Manoel Urbano e do Bujari, cidades mais próximas, estão indo para Sena Madureira ajudar no resgate das vítimas.
Imagens divulgadas por moradores mostram o resgate dos feridos no local do acidente.
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