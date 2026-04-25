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Polícia

Homem usa vassoura para se defender de ataque a tiros em Oriximiná

A vítima foi atingida em um dos braços em atentado que ocorreu enquanto varria calçada em Oriximiná

O Liberal
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Vítima de atentado em Oriximiná tenta se defender com vassoura e sobrevive (Reprodução)

Um homem por criminosos enquanto varria a calçada de sua residência, em Oriximiná, no oeste do Pará. De acordo com o G1 Pará, o fato foi registrado por uma câmera de segurança instalada no local. Tudo ocorreu na tarde de sexta-feira (24).

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As imagens  mostram o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam da vítima. Um dos ocupantes desce do veículo e efetua disparos contra o morador, que utiliza a vassoura na tentativa de desviar dos tiros e, em seguida, entra no imóvel.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida em um dos braços. O homem recebeu socorro e foi levado para atendimento médico em uma unidade de saúde do município. A Polícia Civil iniciou diligências para localizar os autores do crime, que fugiram na motocicleta. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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