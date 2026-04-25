Polícia

Polícia

Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém

Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta

Gabi Gutierrez
fonte

A menina foi atropelada na noite desta sexta-feira, 24, após sair da escola (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O corpo da adolescente de 14 anos, vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, em Belém, será velado no final da manhã deste sábado (25). Clara Yasmin Sousa morreu após acidente na Avenida Senador Lemos, com a passagem Gastão. O corpo será liberado às 10h deste sábado (25) e, em seguida, terá início o velório na Igreja de São Sebastião.

A motorista se apresentou na Seccional da Sacramenta, onde prestou esclarecimentos e passou pelos procedimentos cabíveis, segundo nota da Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgados detalhes do depoimento nem a identidade da condutora.

Dinâmica do acidente

Clara trafegava de bicicleta pela ciclofaixa quando foi atingida por um carro de passeio modelo Fiat Toro, de cor branca. O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no momento em que a adolescente retornava da escola.

Testemunhas relataram que a jovem havia acabado de sair da unidade de ensino. Em alguns dias, ela voltava de bicicleta para casa; em outros, era buscada por uma tia de moto.

Após o impacto, ainda segundo relatos, a motorista teria acelerado o veículo, arrastando a adolescente. Imagens mostram que a condutora chegou a descer do carro e observar a vítima caída no chão, mas a gravação é interrompida em seguida, sem revelar o que aconteceu depois.

Investigação

Equipes da Guarda Municipal atenderam a ocorrência, enquanto agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) orientaram o trânsito, que ficou lento na área. A perícia foi aguardada no local ainda durante a noite.

Estudante da Escola Salesiana do Trabalho, Clara Yasmin sonhava em seguir a carreira de veterinária e completaria 15 anos ainda este ano. A família já se preparava para organizar a festa de debutante da adolescente.

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FOGO

Incêndio atinge apartamento em residencial de Marituba neste sábado

Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no local; ainda não há informações sobre possíveis vítimas

25.04.26 10h39

TRAGÉDIA

Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém

Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta

25.04.26 10h24

HOMICÍDIO

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Parauapebas; caso é tratado como homicídio

Jô Tavares estava desaparecido desde segunda (20); três suspeitos foram presos e buscas envolveram mergulhadores e uso de sonar

25.04.26 9h21

CRIME

Mulher suspeita de matar companheiro em Parauapebas é presa em Marabá

Vítima foi encontrada morta dentro de casa no Bairro Amazonas; suspeita foi localizada na rodoviária após ação conjunta das polícias civis dos dois municípios

25.04.26 7h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

tragédia

Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada na avenida Senador Lemos, em Belém

A jovem havia acabado de sair de uma instituição de ensino quando foi atingida por um veículo

24.04.26 17h51

TRAGÉDIA

Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém

Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta

25.04.26 10h24

POLÍCIA

Perseguição termina com prisão de motociclista nos arredores do Aeroporto de Belém

Motociclista tentou fugir em alta velocidade pela avenida Júlio César, mas caiu da moto e foi preso

24.04.26 23h33

HOMICÍDIO

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Parauapebas; caso é tratado como homicídio

Jô Tavares estava desaparecido desde segunda (20); três suspeitos foram presos e buscas envolveram mergulhadores e uso de sonar

25.04.26 9h21

