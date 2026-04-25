Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém
Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta
O corpo da adolescente de 14 anos, vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, em Belém, será velado no final da manhã deste sábado (25). Clara Yasmin Sousa morreu após acidente na Avenida Senador Lemos, com a passagem Gastão. O corpo será liberado às 10h deste sábado (25) e, em seguida, terá início o velório na Igreja de São Sebastião.
A motorista se apresentou na Seccional da Sacramenta, onde prestou esclarecimentos e passou pelos procedimentos cabíveis, segundo nota da Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgados detalhes do depoimento nem a identidade da condutora.
Dinâmica do acidente
Clara trafegava de bicicleta pela ciclofaixa quando foi atingida por um carro de passeio modelo Fiat Toro, de cor branca. O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no momento em que a adolescente retornava da escola.
Testemunhas relataram que a jovem havia acabado de sair da unidade de ensino. Em alguns dias, ela voltava de bicicleta para casa; em outros, era buscada por uma tia de moto.
Após o impacto, ainda segundo relatos, a motorista teria acelerado o veículo, arrastando a adolescente. Imagens mostram que a condutora chegou a descer do carro e observar a vítima caída no chão, mas a gravação é interrompida em seguida, sem revelar o que aconteceu depois.
Investigação
Equipes da Guarda Municipal atenderam a ocorrência, enquanto agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) orientaram o trânsito, que ficou lento na área. A perícia foi aguardada no local ainda durante a noite.
Estudante da Escola Salesiana do Trabalho, Clara Yasmin sonhava em seguir a carreira de veterinária e completaria 15 anos ainda este ano. A família já se preparava para organizar a festa de debutante da adolescente.
