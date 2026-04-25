incêndio atinge apartamento em residencial de marituba neste sábado

Um incêndio é registrado em um apartamento em um residencial de Marituba, na região metropolitana de Belém, na manhã deste sábado (25). A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Militares do Corpo de Bombeiros estão no local.

Policiais militares também estão na área. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o incêndio atingiu um apartamento de seis cômodos no conjunto habitacional Viver Melhor Marituba. As chamas foram controladas pela equipe, e cinco cômodos tiveram perda total. Não houve vítimas. A perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio.