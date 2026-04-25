Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Parauapebas; caso é tratado como homicídio

Jô Tavares estava desaparecido desde segunda (20); três suspeitos foram presos e buscas envolveram mergulhadores e uso de sonar

O Liberal
fonte

O corpo de Jô Tavares da Silva foi localizado no Rio Parauapebas, na tarde desta sexta-feira (24); caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio (Foto: Redes Sociais)

O corpo de Jô Tavares da Silva foi localizado no Rio Parauapebas, na região do Balneário do Tapete Verde, na tarde desta sexta-feira (24). O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio. Três suspeitos estão presos. Ele desapareceu na segunda-feira (20).

E começou a ser procurado na terça-feira (21). O sargento Elder Oliveira Garcia, do Corpo de Bombeiros, informou ao portal Correio de Carajás que foram realizadas três etapas de buscas com mergulhos. A primeira ocorreu em um ponto indicado pelo primeiro suspeito preso como local de desova do corpo. Em seguida, os bombeiros utilizaram um sonar com GPS, mas sem êxito. Por fim, nesta sexta, foi realizada a busca por superfície, que resultou na localização do corpo, às 15h50.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que uma equipe do 23º Grupamento Bombeiro Militar de Parauapebas realizou, na tarde de sexta-feira (24), o resgate de um corpo no Rio Parauapebas. A vítima foi localizada e, após o resgate, o corpo foi encaminhado à Polícia Científica para os procedimentos legais.

Na tarde de quarta-feira (22), Raimundo Caio Freitas Farias e Zairon Kawuan Silva Everton foram presos por suspeita de participação no homicídio que vitimou Jô Tavares. A prisão ocorreu por volta das 14 horas, no bairro Cidade Jardim, após trabalho de investigação da Polícia Civil. Uma motocicleta, possivelmente utilizada no crime, também foi apreendida.

Antes, na terça-feira (21), a Polícia Civil já havia realizado a prisão de Rômulo Gonçalves Benchimol. O homem teria relatado à equipe a dinâmica do crime, informando inclusive que, após ser golpeado por arma branca, o corpo de Jô Tavares foi jogado no Rio Parauapebas.

VEJA MAIS:

image Desaparecimento de homem passa a ser tratado como homicídio após prisão de suspeito em Parauapebas
O suspeito teria confessado o crime e indicado o local onde o corpo da vítima teria sido descartado

image Jovem é morto a tiros após ter a casa invadida por um casal em Parauapebas
O crime ocorreu na noite de terça-feira (21)

A prisão dos suspeitos foi feita pela Delegacia de Homicídios (DH) do município, com apoio da Superintendência Regional de Carajás (16ª Risp) e do Núcleo de Inteligência da corporação em Marabá.

Conforme a Polícia Civil, Raimundo e Zairon são apontados como coautores do homicídio. As investigações sobre o caso tiveram início após o desaparecimento da vítima, registrado na segunda-feira (20), chegando até Rômulo, que teria confessado o crime e indicado a participação de outros envolvidos. O suspeito também havia se apropriado do veículo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do crime são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas, por meio de inquérito policial. Até o momento, três suspeitos foram presos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo de homem desaparecido é encontrado no rio parauapebas e caso é tratado como homicídio

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FOGO

Incêndio atinge apartamento em residencial de Marituba neste sábado

Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no local; ainda não há informações sobre possíveis vítimas

25.04.26 10h39

TRAGÉDIA

Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém

Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta

25.04.26 10h24

HOMICÍDIO

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Parauapebas; caso é tratado como homicídio

Jô Tavares estava desaparecido desde segunda (20); três suspeitos foram presos e buscas envolveram mergulhadores e uso de sonar

25.04.26 9h21

CRIME

Mulher suspeita de matar companheiro em Parauapebas é presa em Marabá

Vítima foi encontrada morta dentro de casa no Bairro Amazonas; suspeita foi localizada na rodoviária após ação conjunta das polícias civis dos dois municípios

25.04.26 7h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

tragédia

Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada na avenida Senador Lemos, em Belém

A jovem havia acabado de sair de uma instituição de ensino quando foi atingida por um veículo

24.04.26 17h51

TRAGÉDIA

Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém

Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta

25.04.26 10h24

FOGO

Incêndio atinge apartamento em residencial de Marituba neste sábado

Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no local; ainda não há informações sobre possíveis vítimas

25.04.26 10h39

HOMICÍDIO

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Parauapebas; caso é tratado como homicídio

Jô Tavares estava desaparecido desde segunda (20); três suspeitos foram presos e buscas envolveram mergulhadores e uso de sonar

25.04.26 9h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda