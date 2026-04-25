Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Parauapebas; caso é tratado como homicídio

O corpo de Jô Tavares da Silva foi localizado no Rio Parauapebas, na região do Balneário do Tapete Verde, na tarde desta sexta-feira (24). O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio. Três suspeitos estão presos. Ele desapareceu na segunda-feira (20).

E começou a ser procurado na terça-feira (21). O sargento Elder Oliveira Garcia, do Corpo de Bombeiros, informou ao portal Correio de Carajás que foram realizadas três etapas de buscas com mergulhos. A primeira ocorreu em um ponto indicado pelo primeiro suspeito preso como local de desova do corpo. Em seguida, os bombeiros utilizaram um sonar com GPS, mas sem êxito. Por fim, nesta sexta, foi realizada a busca por superfície, que resultou na localização do corpo, às 15h50.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que uma equipe do 23º Grupamento Bombeiro Militar de Parauapebas realizou, na tarde de sexta-feira (24), o resgate de um corpo no Rio Parauapebas. A vítima foi localizada e, após o resgate, o corpo foi encaminhado à Polícia Científica para os procedimentos legais.

Na tarde de quarta-feira (22), Raimundo Caio Freitas Farias e Zairon Kawuan Silva Everton foram presos por suspeita de participação no homicídio que vitimou Jô Tavares. A prisão ocorreu por volta das 14 horas, no bairro Cidade Jardim, após trabalho de investigação da Polícia Civil. Uma motocicleta, possivelmente utilizada no crime, também foi apreendida.

Antes, na terça-feira (21), a Polícia Civil já havia realizado a prisão de Rômulo Gonçalves Benchimol. O homem teria relatado à equipe a dinâmica do crime, informando inclusive que, após ser golpeado por arma branca, o corpo de Jô Tavares foi jogado no Rio Parauapebas.

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A prisão dos suspeitos foi feita pela Delegacia de Homicídios (DH) do município, com apoio da Superintendência Regional de Carajás (16ª Risp) e do Núcleo de Inteligência da corporação em Marabá.

Conforme a Polícia Civil, Raimundo e Zairon são apontados como coautores do homicídio. As investigações sobre o caso tiveram início após o desaparecimento da vítima, registrado na segunda-feira (20), chegando até Rômulo, que teria confessado o crime e indicado a participação de outros envolvidos. O suspeito também havia se apropriado do veículo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do crime são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas, por meio de inquérito policial. Até o momento, três suspeitos foram presos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.