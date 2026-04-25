Mulher suspeita de matar companheiro em Parauapebas é presa em Marabá

Uma mulher foi presa em flagrante, em Marabá, no sudeste do Pará, por suspeita de matar o companheiro, o mecânico Maurício da Silva. A detenção ocorreu na sexta-feira (24). O corpo da vítima foi encontrado pouco depois do crime, por um familiar, dentro da residência onde ele vivia, no Bairro Amazonas, em Parauapebas.

O cadáver foi localizado antes das 10 horas. Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Parauapebas estiveram no local e iniciaram as investigações, ainda segundo o portal Correio de Carajás. Segundo a polícia, a suspeita foi localizada na rodoviária de Marabá durante uma ação conjunta das equipes das delegacias de homicídios dos dois municípios, que conseguiram prendê-la em flagrante.

Um parente de Maurício contou que decidiu ir até o imóvel dele motivado por uma mensagem enviada do celular dele, relatando uma suposta discussão entre ele e a companheira. Ao entrar na residência, ele encontrou o mecânico sem roupas, com uma faca cravada no abdômen. Ainda segundo essas primeiras informações, a suspeita deixou o local levando apenas uma bolsa e, desde então, não manteve mais contato com familiares da vítima.

A Polícia Militar isolou a área do crime até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela perícia e remoção do corpo. Ainda de acordo com informações, foi necessário arrombar o imóvel, que estava fechado, além de retirar um guarda-roupa que obstruía a entrada. A suspeita continua presa, à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informa que uma mulher suspeita pelo crime de homicídio foi presa em flagrante em um terminal rodoviário de Marabá por equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá, em ação colaborativa com a Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Com ela foram localizados o cartão bancário e o telefone da vítima. Perícias foram solicitadas e o caso segue sob investigação pela DH de Marabá.