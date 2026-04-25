Idoso em situação de rua é encontrado morto na Praça do Relógio, em Belém

O corpo de um idoso em situação de rua foi encontrado na manhã deste sábado (25) na Praça do Relógio, bairro da Campina, em Belém. A vítima, conhecida popularmente como “Cachorrão”, ainda não teve a identidade divulgada oficialmente.

Populares que circulavam pela área comercial do Ver-o-Peso constataram o óbito. Testemunhas relataram que o homem passou mal no local, levando à acionamento de socorro.

O Centro Integrado de Operações (CIOp) registrou a ocorrência por volta das 6h49. Segundo o órgão, a vítima sofreu uma crise convulsiva, e, na chegada do resgate, já não apresentava sinais vitais.

Perícia e Investigação da Morte

A área foi isolada para os procedimentos de perícia. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. Os laudos devem apontar a causa exata da morte.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado inicialmente na Seccional de São Brás. A corporação destacou que não há confirmação de overdose, classificando a morte como natural, ao contrário de informações iniciais. O Serviço de Verificação de Óbitos foi acionado para a remoção.

Busca por Informações e Família

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), informou que acompanha o caso do idoso. “A Funpapa está apurando as informações sobre a ocorrência e realizando os devidos levantamentos”, disse.

Segundo o texto enviado à equipe de reportagem, a prefeitura também informou que está em busca dos familiares do homem para os encaminhamentos necessários. “A causa da morte será confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML)”, finalizaram.

A gestão municipal não respondeu sobre a existência de instituições municipais de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade em Belém.

Caso Recente de Violência Contra Pessoas em Vulnerabilidade

A morte do idoso ocorre dias após outro episódio envolvendo uma pessoa em situação de rua na capital paraense. Em 13 de abril, um homem foi agredido com uma arma de choque perto de uma unidade do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), no Umarizal.

As agressões foram registradas em vídeo, mostrando os envolvidos Altemar Sarmento Filho, apontado como autor, e Antônio Coelho, que teria filmado. Ambos apareceram rindo durante a ação.

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Os suspeitos foram conduzidos à Seccional de São Brás no dia do ocorrido, mas foram liberados. Um deles se apresentou espontaneamente no dia 14 de abril, acompanhado de advogado, para prestar esclarecimentos.

A Polícia Científica do Pará concluiu o laudo pericial da arma de choque, encaminhado à Polícia Civil para investigação. O órgão informou não ter recebido os celulares dos suspeitos. Nenhum dos envolvidos foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o caso passou a ser conduzido por uma delegacia especializada vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). Isso ocorreu considerando a condição social e psíquica da vítima. O inquérito tem prazo inicial de 30 dias para conclusão, com possibilidade de prorrogação.

Na tarde deste sábado (25), o Centro Universitário do Estado do Pará informou que os alunos foram desligados da instituição. A decisão foi tomada após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar os fatos. Segundo a instituição, o processo seguiu as normas internas, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O caso também é acompanhado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Pará. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou repúdio à agressão.

Após o episódio, o homem agredido foi localizado e encaminhado ao serviço municipal de acolhimento. A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna informou que ele permanece internado. Seu quadro psiquiátrico é estável, recebendo atendimento especializado. Será emitido laudo para encaminhamento à Defensoria Pública do Estado.