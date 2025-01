Idoso é preso após se masturbar na frente de criança, no Pará

Um idoso foi preso em flagrante após mostrar o órgão genital e se masturbar na frente de uma criança de 9 anos dentro de uma embarcação. O caso aconteceu no último domingo (26/1), em Monte Alegre, no oeste do Pará.

Segundo o Giro Portal, o crime foi registrado pela mãe da vítima, que acionou a polícia. Com isso, o idoso foi detido e apresentado na delegacia de Polícia Civil do município.

O delegado Wellington Kennedy, que investiga o caso, conversou com Giro Portal sobre a prisão do suspeito. “Esse indivíduo está respondendo pela prisão em flagrante. Nós conseguimos constatar através de depoimentos testemunhais, além da gravação de vídeo, o indivíduo, sem o menor pudor, praticando atos obscenos na presença de outras pessoas, o que vem caracterizar a conduta criminal", contou o delegado.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que “a Delegacia de Monte Alegre apura o caso sob sigilo”. O idoso passou por audiência de custódia na terça (28/1), mas a decisão ainda não foi revelada.