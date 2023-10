Suspeito de se masturbar perto de crianças é localizado em Castanhal

Um homem, identificado pelo prenome de Roberto, foi localizado pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (10), na rua Raimundo Pádua, em Castanhal, no nordeste do Pará, pela suspeita de ter se masturbado perto de duas crianças enquanto elas brincavam na calçada de uma casa. O crime, registrado por câmeras de segurança, aconteceu na segunda-feira (9), na área do bairro Novo Caiçara.

De acordo com o relato policial, o 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), responsável pelo policiamento na região, foi atrás de Roberto. Ele foi localizado na frente da casa dele, que fica em uma vila, e entrou no imóvel logo em seguida.

Os PMs se aproximaram da residência e bateram na porta. O suspeito respondeu depois de alguns chamados da polícia. Na hora da abordagem, Roberto estava sem camisa e foi orientado a se vestir. A peça de roupa que ele pegou para colocar era a mesma vista na gravação do crime. Além disso, os militares pediram para o homem retirar uma bicicleta azul, já que um veículo com as características parecidas também tinha sido visto na filmagem, conforme consta no relatório.

Roberto foi conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal. A mãe de uma das crianças vítimas do crime foi orientada pela PM a levar o caso à Deam para que pudesse ser ouvida. Segundo as autoridades, o suspeito foi liberado.