Homem é preso em flagrante por se masturbar olhando mulheres e crianças na piscina

Na última quarta-feira (18), um homem foi flagrado se masturbando enquanto observava mulheres e crianças em um clube. O flagrante ocorreu durante uma comemoração do Dia das Crianças organizada por uma Igreja evangélica.

O suspeito foi flagrado do lado de fora do estabelecimento, olhando através de um buraco no muro. Pessoas que estavam no clube presenciaram a situação e tentaram agredir o suspeito. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi mobilizado até a chegada dos militares. O caso aconteceu na cidade de Moreno, em Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o suspeito foi preso em flagrante delito, por meio da 2ª Delegacia da Mulher, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. O homem foi autuado por ato obsceno e permanece à disposição da Justiça.