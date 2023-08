Motociclista é flagrado se masturbando no meio da rua

Um motociclista de 26 anos foi preso sob suspeita de se masturbar em plena luz do dia, em uma via pública localizada na capital goiana. Ele foi flagrado por uma jovem de 18 anos que passava pelo local e conseguiu registrar com um celular.

O suspeito chegou a acelerar a moto na tentativa de tirar o aparelho da mão da jovem, mas teve a ação inibida por outras pessoas que apareceram na rua.

Câmeras de segurança também registraram os atos obscenos do homem, sendo ele detido no último sábado (26). A jovem registrou um boletim de ocorrência e no mesmo dia o suspeito foi detido, sendo conduzido para a Central de Flagrantes da região.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com