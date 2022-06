Idoso é baleado durante assalto em Santarém

Um idoso identificado como Carlos Souza, de 65 anos, foi alvejado com um tiro no tórax durante um assalto a mão armada no município de Santarém. O caso aconteceu por volta das 20h30 de segunda-feira (20), no bairro Aeroporto Velho, em frente a casa da vítima. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação da dupla que estava em uma motocicleta.

Nas imagens de vídeo é possível ver o idoso parado na rua e em seguida a dupla se aproxima de moto. Um deles salta da garupa do veículo com a arma apontada para a vítima e já atira no idoso que cai no chão gritando. O criminoso pega o celular dele e empreende fuga.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para atender a ocorrência, o idoso estava em frente de casa quando foi atingido no tórax, abaixo do mamilo esquerdo. A vítima foi conduzida para o setor de estabilização do Pronto Socorro.

Os criminosos ainda não foram localizados. Até a publicação desta máteria, o caso ainda não havia sido registrado na 16ª Seccional de Polícia de Santarém.