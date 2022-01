Morador de rua é baleado enquanto recolhia latinhas na rua

Um homem de 37 anos, que vive em situação de rua, foi baleado no braço enquanto recolhia latinhas, na madrugada deste domingo (23) em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A vítima não conseguiu identificar o atirador. As informações são do portal Midiamax.

A vítima contou que andava na rua, que não sabe o endereço, quando foi atingida. Ele foi à pé na Unidade de pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas foi encaminhado para o hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Santa Casa acionou a polícia para investigar o caso.

Apesar do susto, o ferimento não foi grave e o homem não corre risco de morte.