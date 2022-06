Quatro pessoas são presas em 'barco do pó' em Santarém

Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas durante uma ação da 2º Companhia Independente de Missões Especiais (Cime), na tarde desta quarta-feira (8), na orla de Santarém, oeste do Pará. Os suspeitos foram capturados em uma embarcação de pequeno porte, portando drogas, celulares e dinheiro. As informações são do portal Bruno Notícias.

Durante a ação, os policiais encontraram dois celulares, R$ 835,00 em dinheiro e entorpecentes, que não tiveram a quantidade divulgada. Segundo o relato policial, ao perceber a aproximação dos agentes, a mulher correu para a sala de máquinas, onde tentou esconder a droga, enquanto um dos integrantes do grupo jogou parte do produto ilícito no rio.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, A. Silva, a guarnição chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima que informou que a embarcação, denominada “Grande Família”, atracada na orla da avenida Tapajós, entre as ruas Antônio Justo e Santa Cruz, estariam transportando entorpecentes. O barco faz linha para pequenas comunidades da região.

Todos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, assim como os produtos apreendidos. Após a identificação dos suspeitos, a polícia encontrou um mandado de prisão definitivo contra Órcio Batista Sousa (na foto sem camisa) por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo não permitido.