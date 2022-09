Idosa de 108 anos é encontrada nua e morta em Abaetetuba

Uma idosa de 108 anos foi encontrada morta no último sábado (24), no terreno de uma fazenda em Abaetetuba, município do nordeste do Pará. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava desaparecida desde a última sexta-feira (23). Não se sabe a causa da morte. As informações são do portal O Impacto.

De acordo com a Polícia Militar, a princípio a vítima não apresentava sinais de violência. O caso foi classificado como morte a esclarecer. No entanto, a anciã foi encontrada sem roupas. Segundo a PM, por volta das 16h30 do sábado, uma guarnição da 1ª Companhia Orgânica do 31º Batalhão foi comunicada que um corpo tinha sido localizado em uma área de mata que fica dentro da fazenda, próximo da Tijuca.

Até as 18h desta segunda-feira (26) ninguém tinha sido preso ou apontado pela morte da idosa, que, como praxe adotada pela PM, também não teve a identidade divulgada. A redação integrada de O Liberal solciitou à Polícia Civil mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.