Homicídio em Tucuruí: jovem tem casa invadida e é executado a tiros por dois homens

O domingo (29) foi violento no município de Tucuruí, sudeste do Pará. O jovem Lucielson Baía Portinho, de 23 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria residência, na rua Nicoula Zumero, bairro Jardim Paraíso. De acordo com informações da polícia, dois homens invadiram a casa e mataram o rapaz. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, que tem características de execução. Com informações do portal Debate Carajás.

VEJA TAMBÉM

O caso aconteceu por volta das 17h20. Vizinhos da vítima relataram que ouviram vários disparos de arma de fogo vindos do interior do imóvel. Em seguida, viram dois jovens saindo do local e caminhando, a pé, em direção a uma praça localizada às proximidades da residência onde o crime ocorreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas a vítima morreu antes da chegada da ambulância. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de necropsia.

A autoria e a motivação do homicídio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Os dois suspeitos fugiram do local e ainda não foram identificados. Qualquer informação que possa ajudar na investigação deve ser repassada às autoridades via Disque Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.