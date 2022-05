Homem é executado ao chegar em casa no bairro do Paar; irmão ficou ferido

Elilson Rodrigues Sacramento, de 33 anos, foi executado a tiros na frente de casa, por volta das 20h desta quarta-feira (25), no bairro do Paar, em Ananindeua. A execução partiu de homens que desceram de um carro prata e atiraram diversas vezes contra a vítima. Equipes das polícias Civil, Militar e Científica estão na alameda Porto do Acre, próximo à alameda Salvaterra, onde por volta das 20h o crime aconteceu. O irmão de Elilson também foi atingido, mas foi levado com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (PAAR) do bairro.

Moradores disseram que Elilson não teve nenhuma chance de reação. Ele estava chegando em casa quando foi alcançado pelos disparos e morreu na mesma hora. O irmão dele, ainda sem identidade divulgada, estava abrindo a porta de casa para Elilson.

Os irmãos nasceram no bairro. Elilson não tinha profissão definida e residia com a avó e um filho menor de idade. Ele não deixa a companheira e, segundo populares, trabalhava realizando pequenos serviço de capinagem e de retirada de goteiras das residências. Ninguém comenta sobre a morte violenta.

O corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML).