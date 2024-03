Homens armados assaltam farmácia em Castanhal; Vídeo

Uma farmácia localizada no bairro da Saudade, em Castanhal, nordeste do estado, foi assaltada por dois homens, por volta das 20h da noite da última terça-feira (26). A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram quando dois homens com os rostos cobertos entram na farmácia, sendo que um deles estava com uma arma na mão. Eles rendem os clientes e a funcionária que estava no caixa.

O dono da farmácia, que não quis ter o nome divulgado, informou somente que esta foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado.

A redação integrada de O Liberal pediu informações à delegacia de Polícia Civil de Castanhal para mais informações sobre o assalto e aguarda resposta.