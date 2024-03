ladrão consola vítima durante assalto em farmácia

Na noite da última segunda-feira (4), um assalto a uma farmácia acabou rendendo uma cena inusitada. O caso ocorreu em Itapetininga (SP), e surpreendeu pela atitude inesperada do criminoso, capturada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Após anunciar o assalto, o bandido se aproxima por trás da funcionária que está no balcão e, armado, tenta tomar o celular de uma cliente. Assustada, ela começa a chorar e é consolada por ninguém menos que o próprio assaltante.

Nas imagens, é possível observar quando ele tenta acalmar a mulher. Ele toca em seu ombro, depois em seu rosto e, surpreendentemente, enxuga suas lágrimas. Em seguida, ele retira o dinheiro do caixa, entregue pela atendente, e deixa o local acompanhado da vítima que havia acabado de "consolar".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mulher, de 30 anos, ainda teve seu carro roubado. Após saírem da farmácia, o assaltante acompanhou a cliente até o veículo e em seguida fugiu levando o automóvel e outros pertences que estavam dentro dele. No entanto, ainda no mesmo dia, o carro foi localizado na região.

O caso foi oficialmente registrado como roubo na Delegacia Seccional de Itapetininga, e a polícia está investigando as circunstâncias do crime. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação ou prisão do criminoso.