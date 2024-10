Homem usa canivete para tentar matar a ex-namorada e um homem

Um homem, ainda não identificado, está foragido após uma tentativa de homicídio e feminicídio ocorrida na madrugada da última quarta-feira (16), no bairro do Samaumapara, em Bragança, região nordeste do estado. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria atacado com um canivete sua ex-namorada e um homem que a acompanhava. As vítimas foram socorridas e, de acordo com familiares, estão hospitalizadas e fora de perigo.

A Polícia Civil de Bragança confirmou que as tentativas de feminicídio e homicídio estão sendo investigadas, mas não deu mais detalhes sobre a ocorrência. Ainda segundo a PC, perícias foram solicitadas para esclarecer os fatos e auxiliar no andamento das investigações. As vítimas seguem recebendo atendimento médico, enquanto as autoridades trabalham para localizar o suspeito.

As circunstâncias e motivações do crime ainda são incertas. A versão apresentada pelas vítimas sugere que o homem não aceitou o término do relacionamento e teria agido por ciúmes, ao saber que sua ex-companheira estaria se envolvendo com outra pessoa.

Por outro lado, familiares do suspeito contestam essa narrativa, alegando que ele foi vítima de uma emboscada armada pela ex-namorada. Segundo essa versão, ela teria marcado um encontro sob o pretexto de discutir o relacionamento, levando-o para um local conhecido como "Fazendinha”, numa região de mata. Ao chegarem, quatro homens estariam aguardando o suspeito. Ainda segundo os familiares, ele teria sido obrigado a se despir, momento em que conseguiu sacar um canivete e, durante a fuga, feriu tanto a ex-namorada quanto um dos homens. Os familiares afirmam que ele chegou a Bragança por volta das 3h da madrugada, usando apenas roupas íntimas, mas não revelaram seu paradeiro atual.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.