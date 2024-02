Homem suspeito de integrar facção criminosa é preso por roubo e sequestro em Castanhal

Um homem identificado apenas pelo prenome de Sérgio foi preso nesta segunda-feira (6), em Castanhal, no nordeste paraense, pelos crimes de associação criminosa, roubo e sequestro. Contra ele, havia outros dois mandados de prisão preventiva por delitos não informados, que foram cumpridos por meio da equipe da Delegacia do Jaderlândia. Em outras ações desenvolvidas no ano passado foram identificados três suspeitos de envolvimento com o grupo criminoso - dois foram presos e um morreu em intervenção com policiais militares.

Segundo o delegado Alexsandro Wildmar, que coordenou as investigações, Sérgio é integrante de uma facção criminosa que atua em todo o País e fa​zia parte de uma quadrilha, já identificada, que sequestrava motoristas de aplicativo e, em seguida, cometia assaltos no bairro Jaderlândia.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos várias buscas para identificar os envolvidos. Com empenho da equipe policial e trabalho de inteligência, conseguimos coletar indícios e representamos pelos mandados, que foram cumpridos. As investigações continuam para prisão de todos os integrantes da quadrilha”, concluiu.

“Com essa prisão importante iremos garantir mais segurança para população paraense, em especial, aos comerciantes de Castanhal, muitos dos quais já foram vítimas do grupo criminoso. A ação desarticula a atuação dessa quadrilha e traz uma resposta para a população”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.