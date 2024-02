‘Anjo Gabriel’ é encontrado morto dentro de ônibus abandonado no Pará

​Um homem identificado como Francisco Pereira Neto, conhecido como “Anjo Gabriel”, 53 anos, foi encontrado morto dentro de um ônibus abandonado na rua dos Pioneiros, em Xinguara, no sudeste do Pará, na última segunda-feira (5). Moradores da área informaram que Francisco era pessoa em situação de rua e havia feito do veículo a sua moradia há cerca de 10 anos.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas para atender a ocorrência e constatar o óbito. O corpo foi removido por uma funerária da cidade. Moradores informaram às autoridades policiais que o homem não tinha parentes em Xinguara.

VEJA MAIS

De acordo com a prefeitura, ele era atendido pela S​ecretaria de Assistência Social do Município, que acompanhava a situação desde outubro do ano passado. Mas, como Francisco ainda não tinha 60 anos, não podia ser levado para o abrigo de idosos.

Segundo uma moradora da área, Francisco vivia em situação de rua, mas era muito querido por todos da vizinhança, que o ajudavam com roupas e outros utensílios. Ele foi enterrado sem que nenhum parente tenha sido encontrado, como divulgou o portal Correio de Carajás.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Conforme a PC, perícias foram solicitadas para investigar a causa da morte. Testemunhas que estavam na área também foram ouvidas pela polícia para a devida apuração dos fatos.