Polícia Federal prende foragido que falsificou CNH para chegar em Belém

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (6), no Aeroporto Internacional de Belém, um foragido com documento falso. O passageiro apresentou CNH forjada ao sair de João Pessoa (PB) com destino à capital paraense. Ele também foi autuado por furto qualificado.

Em um trabalho de inteligência, o Núcleo de Polícia Aeroportuária verificou que se tratava de um foragido enquanto o passageiro ainda estava em escala, no aeroporto de Campinas (SP). Ao chegar em Belém, foi constatado que a CNH digital apresentada em seu aparelho celular era em nome de outra pessoa.

Ainda segundo a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, o furto qualificado por fraude em linhas aéreas foi configurado quando ele usou o cartão de crédito dessa pessoa para compra de sua passagem aérea - daí foi obrigado a também forjar a identificação exigida no aeroporto, para ser igual à que foi gerada no cartão de embarque.

Com ele também foram apreendidos um cigarro de maconha, seda e um destrinchador da droga. A PF informou ainda que o passageiro já havia sido preso duas vezes por roubo, tendo ficado preso por mais de dois anos, e estava foragido por descumprir regras do regime semiaberto.