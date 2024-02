Homem é preso suspeito de roubo, em Limoeiro do Ajuru

A Polícia Civil de Limoeiro do Ajuru, no arquipélago do Marajó, executou um mandado de prisão temporária, nesta terça-feira (6), contra um homem identificado como Lucas Basto de Campos, conhecido popularmente como “Baguinho”, acusado de roubo. O suspeito já tinha passagens na polícia por crimes contra o patrimônio público.

VEJA MAIS

No momento da prisão, "Baguinho" estava próximo a sua residência. Ele foi abordado por equipes da Polícia Militar e Polícia Civil, que cumpriam decisão judicial. Na casa do suspeito foram encontradas munições e acessórios de arma de fogo, além de duas porções de substância entorpecente com aparência de maconha.



O homem teve a prisão em flagrante temporário decretada, com base na Lei de Drogas e do Estatuto do Desarmamento. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde aguarda o encaminhamento ao Poder Judiciário.