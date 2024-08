​Homem suspeito de furtos em série é preso em Belém

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na manhã desta sexta-feira (30), um mandado de prisão preventiva contra Dhemisson Suellisson Sousa, suspeito de realizar uma série de furtos qualificados no bairro do Umarizal, em Belém. A prisão foi realizada por agentes da Seccional Urbana do Comércio, vinculada à Diretoria de Polícia da Região Metropolitana. O homem era conhecido por sua habilidade em fugir dos flagrantes antes da chegada da polícia. Na madrugada de hoje (30), após ser baleado nas mãos, ele foi preso.

De acordo com o inquérito policial, Dhemisson é suspeito de cometer furtos e arrombamentos, atuando em parceria com outras pessoas. Entre os crimes atribuídos a ele estão o furto de notebooks e celulares de uma concessionária na rua Diogo Móia e o roubo de uma grande quantia em dinheiro da residência de uma senhora.

As investigações apontam que o suspeito agia com frequência, realizando cerca de três furtos por noite. Dhemisson era conhecido por sua habilidade em fugir antes da chegada das autoridades policiais, o que dificultava sua captura.

Na madrugada desta sexta-feira, porém,​ o suspeito foi surpreendido ao invadir uma residência no bairro do Reduto, onde, durante a fuga, foi baleado nas mãos. Ele foi posteriormente detido em flagrante por policiais militares e apresentado na Seccional Urbana de São Brás.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os receptadores dos itens furtados e outros possíveis envolvidos nos crimes.