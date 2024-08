Suspeito é preso por furto de motocicleta e tentativa de suborno à PM em Marabá

Israel Ferreira de Lira foi preso na tarde da última segunda-feira (19/8), na rua Sororó, bairro Novo Horizonte, em Marabá, no sudeste paraense, após confessar o furto de uma motocicleta. A guarnição da Polícia Militar recuperou o veículo, que havia sido furtado na madrugada de domingo (18), no Núcleo Cidade Nova.

A operação policial que resultou na prisão começou quando a guarnição recebeu informações sobre o furto via WhatsApp. Com o auxílio de vídeos e imagens que capturaram a ação criminosa, os policiais conseguiram identificar Israel. Horas depois, os agentes receberam uma denúncia indicando o paradeiro do suspeito e se deslocaram até o endereço informado.

Após uma conversa com Israel, ele confessou o crime e conduziu os policiais até o local onde a motocicleta estava escondida, na Rua Alfredo, Quadra 315, Lote 4, no bairro da Paz. A guarnição encaminhou Israel à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Durante o deslocamento, Israel Ferreira de Lira ainda chegou a oferecer R$ 5 mil aos policiais para que apagassem as mensagens comprometedoras de seu celular. A tentativa de suborno foi registrada no boletim de ocorrência. Israel permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes de furto e tentativa de suborno. A motocicleta será devolvida ao seu proprietário.