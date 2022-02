Homem que matou a namorada a facadas pode ter premeditado o crime, diz advogado

O advogado da família da adolescente, Rita Carvalho dos Santos, de 16 anos, morta a facadas pelo namorado Makaivo Santos Vieirano, no dia 30 de janeiro, próximo ao município de Rurópolis, diz que há indícios de que o crime pode ter sido premeditado.

Raphael Machado, advogado da família da vítima, falou ao portal O Liberal sobre possíveis provas que evidenciam tal premeditação do crime.

“Temos testemunhas que confirmam que a morte da Rita foi premeditada. No dia anterior ao assassinato ele pediu para completar o tanque da caminhonete, o que não era habitual para um fim de semana sem viagem programada. Outro fato que estamos levantando é sobre testemunhas que entraram no carro e viram que não havia facão ao alçance da mão como o acusado alegou”, disse o advogado.

Sobre o crime

Makaivo Santos teria matado a jovem e usado uma caminhonete, pertencente à Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona), órgão onde trabalhava como motorista, para levar o corpo até uma área de mata no município de Rurópolis, região sudoeste do estado.

Preso na tarde do dia 31 de janeiro, no município de Rurópolis, próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Makaivo confessou o crime; a motivação, segundo ele, foi ciúmes.

“Foi por discussões de nós dois, tudo por ciúmes. Era ciúme que a gente tinha um do outro, muito grande. A gente não tinha aquela liberdade. Eu passei por uns momentos de cirurgia, que eu me senti ruim e isso subiu pra minha cabeça, minha cabeça ficou frágil, eu entrei em depressão, e domingo, umas 3h30 da tarde, na estrada de São Jorge que dá acesso para Belterra, a gente brigou dentro do carro. Tinha uma faca lá no carro e eu dei uma facada na garganta dela”, relatou o suspeito durante depoimento à polícia.

O assassino confesso teria matado a jovem e usado uma caminhonete para levar o corpo até uma área de mata no município de Rurópolis. O veículo pertencente à Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona), órgão onde o suspeito trabalhava como motorista.

Ele foi conduzido para delegacia de Polícia do município de Rurópolis, mas como o crime aconteceu em uma área de Belterra, o delegado do município assumiu o caso. No dia 1º de fevereiro, foi conduzido para a 16ª Seccional da Polícia Civil em Santarém, e passou por exames de corpo de delito no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) e posteriormente foi transferido para a penitenciária da cidade, onde deve aguardar audiência de custódia.

Relembre o caso

O desaparecimento do casal de namorados em uma caminhonete da cooperativa Coomflona foi registrado no dia 31 de janeiro pelo pai da vítima, na delegacia de Polícia Civil de Belterra e as diligências foram iniciadas em busca de pistas do veículo e do casal.

O casal desapareceu após sair da comunidade Prainha, em Belterra, oeste paraense, com destino à comunidade Pini. O corpo da jovem foi localizado após a caminhonete que era dirigida pelo suspeito, ser avistada por populares no meio do mato no local conhecido como ladeira da Naja, no município de Rurópolis. No veículo foram encontrados vestígios de sangue e a chave estava no contato.

A polícia foi acionada e uma equipe da PM de Rurópolis foi enviada ao local onde a caminhonete foi encontrada. Próximo ao corpo da vítima foi encontrada a camisa que Makaivo usava.