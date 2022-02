Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em caminhonete no município de Rurópolis

Foi localizado na tarde desta segunda-feira em uma estrada no município de Rurópolis, no oeste do Pará, o corpo de uma jovem de 16 anos, vítima de feminicídio. A jovem identificada com o nome Rita Carvalho dos Santos estava desaparecida desde o início da tarde do último domingo, depois de sair com o namorado por nome Makaivo Santos Vieira, de 28 anos, e não dá mais notícia à família sobre onde estaria. Makaivo confessou o crime e foi capturado próximo ao local do ocorrido.

De acordo com informações da família da vitíma, o casal desapareceu após sair da casa do pai da jovem no último domingo com destino à comunidade Pini, distante cerca de 25 minutos de carro de Prainha, no município de Belterra.

A polícia foi acionada e uma equipe da PM foi enviada ao local onde a caminhonete foi encontrada, a chave ainda estava no contato. O corpo da jovem foi localizado próximo ao carro que o namorado usava, já na cidade de Rurópolis. Perto do corpo dela estava o namorado que foi preso em flagrante após confessar. A motivação seria ciúmes.

Antes da polícia de Rurópolis encontrar o corpo, o suspeito foi avistado por populares no início da tarde desta segunda-feira em uma área no meio do mato, conhecida como ladeira da Naja.

Makaivo e Rita mantinham um relacionamento há cerca de 1 ano e 3 meses. De acordo com o namorado da vítima o crime aconteceu após um desentendimento do casal.

"Foi por discussões de nós dois, tudo por ciúmes. Era ciúme que a gente tinha um do outro, muito grande. A gente não tinha aquela liberdade. Eu passei por uns momentos de cirurgia, que eu me senti ruim, foi uma cirurgia que eu penei, e isso subiu pra minha cabeça, minha cabeça ficou frágil, eu entrei em depressão, e domingo, umas três e meia da tarde, na estrada de São Jorge que dá acesso para Belterra, a gente brigou dentro do carro. Tinha uma faca lá no carro e eu dei uma facada na garganta dela”, confessou Makaivo.

Ainda de avordo com Makaivo, Rita não morreu imediatamente após a facada. 'Demorou um pouco pra ela morrer. Depois eu vim embora com ela pro rumo de Rurópolis e fiquei por aí até me pegarem. Fiquei todo tempo lá perto do corpo. Foi um momento de fraqueza na minha mente e aconteceu isso aí", relatou.

Sobre o caso

O casal desapareceu após sair da casa do pai da vítima no último domingo com destino à comunidade Pini, distante cerca de 25 minutos de carro de Prainha, no município de Belterra.

O sumiço do casal de namorados e da caminhonete da cooperativa de manejo Coomflona, a qual Makaivo trabalha como motorista, foi registrado hoje pelo pai da vítima, na delegacia de Polícia Civil de Belterra. Em seguida a equipe de Policiais começaram uma diligência em busca de pistas do veículo e do casal.