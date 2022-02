Homem mata esposa com facada e confessa ao filho pelo Whatsapp: 'estava me prejudicando'

Um homem de 56 anos matou a esposa Lazara Cristina Batista Sousa, de 53 anos, na madrugada do último sábado (5). O crime ocorreu em uma fazenda da rodovia GO-437, em Anápolis, a 55 quilômetros da capital goiana. As investigações sobre o caso serão conduzidas pela Polícia Civil a partir de segunda-feira (7). As informações são do Metrópoles.

O crime teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e suspeito. O homem teria esfaqueado a companheira após ela ter dito que o trocaria por alguém mais jovem. Os dois estavam juntos há quase 40 anos.

Após cometer o crime, o assassino confessou o feminicídio ao filho de 35 anos, por meio de uma mensagem pelo WhatsApp. "A sua mãe estava me prejudicando demais, me humilhando. Eu matei ela", disse ele em um áudio.

O filho correu para a casa dos pais e já encontrou a mãe coberta de sangue e desacordada no banheiro. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e confirmou a morte no local.

Além da faca usada no assassinato, a Polícia apreendeu na residência um revólver calibre 38, uma espingarda e munições. O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio e por posse irregular de arma de fogo.