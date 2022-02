Homem que confessou ter matado a namorada é transferido para a penitenciária de Santarém

O homem que confessou ter matado a namorada de 16 anos foi transferido na manhã desta terça-feira para a Central de Triagem do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém, oeste do estado. Makaivo Santos Vieira, 28 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (31) em uma área próxima ao local onde o corpo da namorada, Rita Carvalho dos Santos, foi encontrado, na cidade de Rurópolis, sudoeste do estado.

Em depoimento à polícia, o suspeito confessou a autoria do crime e disse que a motivação foi ciúmes. "Foi por discussões de nós dois, tudo por ciúmes. Era ciúme que a gente tinha um do outro, muito grande. A gente não tinha aquela liberdade. Eu passei por uns momentos de cirurgia, que eu me senti ruim e isso subiu pra minha cabeça, minha cabeça ficou frágil, eu entrei em depressão, e domingo, umas 15h30 da tarde, na estrada de São Jorge que dá acesso para Belterra, a gente brigou dentro do carro. Tinha uma faca lá no carro e eu dei uma facada na garganta dela”, relatou o suspeito.

O assassino confesso teria matado a jovem e usado uma caminhonete para levar o corpo até uma área de mata no município de Rurópolis. O veículo pertencente à Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona), órgão onde o suspeito trabalhava como motorista.

Antes de ser preso, Makaivo ainda chegou a ser agredido por pessoas que estavam ajudando nas buscas pelo casal. Ele foi conduzido para delegacia de Polícia do município de Rurópolis, mas como o crime aconteceu em uma área de Belterra, o delegado do município assumiu o caso. Já na manhã desta terça-feira o suspeito foi conduzido para a 16º Seccional da Polícia Civil em Santarém, e passou por exames de corpo de delito no Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves (CPC) e posteriormente foi transferido para a penitenciara da cidade, onde deve aguardar a audiência de custodia.

O caso

O casal de namorados desapareceu após sair da comunidade Prainha, em Belterra, oeste paraense, com destino à comunidade Pini na tarde do último domingo. O corpo da jovem foi localizado na tarde desta segunda-feira (31) após a caminhonete que era dirigida pelo suspeito ser avistada na região de ladeira da Naja, próximo ao município Rurópolis, por populares que acionaram a polícia.

No veículo foram encontrados vestígios de sangue e a chave estava no contato. O corpo da jovem foi localizado perto do carro que o namorado usava. Makaivo foi encontrado nas proximidades e preso em flagrante após confessar o crime. A motivação, segundo ele, seria ciúmes.

O desaparecimento do casal de namorados e da caminhonete da cooperativa foi registrado na manhã de segunda-feira (31) pelo pai da vítima, na delegacia de Polícia Civil de Belterra e as diligências foram iniciadas em busca de pistas do veículo e do casal.