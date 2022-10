Homem que bebia com amigos pode ter morrido afogado no rio Araguaia

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (3), no rio Araguaia, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A vítima do suposto afogamento estava desaparecida desde o domingo (2). As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com informações de moradores da área, antes de desaparecer, o homem estava acompanhado de alguns amigos ingerindo bebida alcoólica.

Num certo momento, ele teria entrado na água e tentou chegar nadando até um pedral, mas não conseguiu e foi arrastado pela correnteza, sumindo em seguida nas águas do Araguaia. Amigos teriam tentado socorrê-lo, mas não conseguiram.

As buscas seguiram na manhã desta segunda-feira. O corpo dele foi localizado e trazido em um barco para uma área de praia, de onde foi removido por uma funerária, para exame de necropsia.

O suposto afogamento está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará (PC-PA), que ouve testemunhas e faz o levantamento de informações para elucidar o caso.