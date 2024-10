Homem procurado por matar cadela a pauladas é preso em Itaituba

Um homem foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (18/10), suspeito de matar violentamente uma cadela a pauladas na cabeça em Itaituba, sudoeste do Pará. O crime aconteceu em março de 2022 e comoveu a população da região.

Há pouco mais de dois anos o suspeito, identificado como Paulo, era procurado pela PC. Segundo o Portal Giro, o suspeito já tinha escapado várias vezes dos policiais. Até que os agentes fizeram uma nova operação, que conseguiu localizá-lo e capturá-lo a cerca de 150 km da sede do município, em uma propriedade rural.

Conforme o Giro, Paulo estava trabalhando junto com um outro homem, identificado como “Zezinho”, construindo uma cerca em uma propriedade localizada a cerca de 10 km da ponte da Vicinal do Machado. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram os dois homens e deram voz de prisão a Paulo, com base no mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Itaituba.

VEJA MAIS

Na abordagem, o suspeito confessou outro crime cometido há 30 anos, em um município vizinho. Ainda de acordo com o Portal Giro, Paulo revelou aos policiais que usava uma identidade falsa para evitar ser capturado, por conta de ter cometido um homicídio em Rurópolis, que fica a quase 150 km de distância da sede de Itaituba. Além disso, ele contou que o verdadeiro nome dele, supostamente, seria Pedro da Silva Rodrigues.

Paulo afirmou ser caseiro de uma propriedade pertencente a uma mulher, onde mantinha uma espingarda calibre 12, supostamente para a proteção da área, que foi apreendida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.