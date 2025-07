Homem morre em acidente de moto neste domingo (20) em Parauapebas, no sudeste do Pará

O corpo de um homem foi encontrado, neste domingo (20), às margens da estrada da Palmares, no sentido Três Voltas, no município de Parauapebas, na região sudeste do Estado do Pará. As primeiras informações sobre o caso são de que a vítima pilotava uma motocicleta e, em dado momento, teria perdido o controle do veículo e saiu da pista asfáltica em direção a uma das laterais da via pública.

No entanto, somente um levantamento mais detalhado da ocorrência poderá explicitar como tudo ocorreu, ou seja, as circunstâncias da morte do homem, até agora não identificado.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações acerca desse fato.