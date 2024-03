Motorista é assassinado em Parauapebas ao atender chamada para rebocar veículo

Rogério Soares da Silva foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (23), na estrada que dá acesso ao Cedere I, zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele estava dentro do próprio caminhão guincho quando foi assassinado.

De acordo com informações, a vítima se deslocou até o local para atender um chamado para guinchar um veículo. A autoria e a motivação do crime ainda não são de conhecimento da polícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e Militar a aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que ajudem na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.