Homem mata jovem, foge e deixa moto no local do crime em Paraupebas

Por volta das 4h30 da madrugada deste domingo (7), na rua Benjamin, no bairro Betânia, no município de Parauapebas, sudeste do Pará, um homem matou a tiros um jovem. O surpreendente do fato é que o assassino chegou ao local pilotando uma moto, mas teve de sair correndo, sem o veículo. Toda ação do assassino foi registrada em imagens de câmeras de segurança da área, o que vão contribuir para que a Polícia possa elucidar o crime e capturar o autor do homicídio.

A vítima, um rapaz, chega em frente a uma casa e dá uma checada na rua, antes de entrar na edificação. Ele nota, então, a chegada de um homem em uma motocicleta. Ao perceber a intenção do homem de praticar um assalto, o rapaz parte para cima do suspeito. O homem começa a atirar contra a vítima e os dois iniciam uma luta corporal.

Nisso, o homem sai de cima da moto. Os dois vão para a rua, mas o homem se levanta e, ao recuperar a arma, acaba atirando no jovem e foge a pé do local.

VEJA MAIS

Sem vida

Uma guarnição da PM em viatura, em ronda, foi abordada por moradores informando sobre uma tentativa de homicídio naquela região. A partir da indicação das pessoas, os policiais seguiram para a rua Benjamin. No local, já encontraram o rapaz sem vida.

A vítima trajava camisa perta, calça branca e um boné preto. Ele foi encontrado morto, com perfurações e sangramento na parte superior do tórax.

Perto da vítima, foi encontrada a motocicleta do assassino. A Polícia Civil levanta informações sobre a vítima e busca capturar o assassino. A moto do acusado pelo crime foi recolhida pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (DMTT).