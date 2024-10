Homem morre após ser esfaqueado durante briga em barbearia no Acará

Carlos Murilo Conceição Beckman da Silva morreu após ter sido esfaqueado na manhã de sábado (5/10) durante uma briga em uma barbearia localizada no Ramal do Ninive, que fica no quilômetro 32 da PA-483, a rodovia Alça Viária. O caso ocorreu no município de Acará, nordeste do Pará. O principal suspeito foi identificado e está foragido.

De acordo com as autoridades, uma guarnição da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) foi acionada ao crime por volta das 10h50. Assim que os militares chegaram ao local encontraram Carlos vivo, mas ferido com uma facada.

VEJA MAIS

Na barbearia, os agentes descobriram que o suspeito por trás do crime se tratava de Edson Chaves. Ele e Carlos teriam tido um desentendimento, ainda não esclarecido, que terminou com o esfaqueamento da vítima. A polícia realizou rondas para localizá-lo, mas não o encontrou.

Assim que a PM encontrou Beckman, ele chegou a ser socorrido para um hospital de Belém. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no meio do caminho, antes de chegar na capital, ainda no sábado (5/10).

De acordo com a Polícia Militar, Carlos e Edson tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A motivação do crime ainda é apurada pela Polícia Civil, por meio da delegacia de Acará. Até agora, Edson segue sob a condição de foragido.