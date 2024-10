Três homens são presos por briga generalizada com facões em Afuá

Uma briga generalizada com facões e terçados foi registrada na última sexta-feira (04/10), em Afuá, no Arquipélago do Marajó. Três homens suspeitos foram presos por causa da briga por agentes pela 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com o portal Marajó Notícia, a equipe da PM foi acionada por volta das 11h30, após receber uma denúncia de uma confusão envolvendo pessoas armadas com terçados ocorria na rua Benedita de Souza Campos. Os policiais identificaram os envolvidos e, após intervenção, conseguiram controlar a situação.

A vítima foi identificada como Edivaldo Matias de Souza, e juntamente com os suspeitos e o objeto utilizado como arma, e encaminhada à delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que, devido ao estado de agitação dos detidos, houve a necessidade do uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da guarnição. A Polícia Civil conduzirá as investigações para apurar as circunstâncias e as responsabilidades.