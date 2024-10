Homem é morto a tiros na Marambaia; motivação do crime ainda é desconhecida

Um homem não identificado até o momento foi morto a tiros na noite do último sábado (5), nas proximidades do canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, em Belém, de acordo com as informações que circulam pelas redes sociais. As motivações do crime ainda não foram esclarecidas.

VEJA MAIS

Imagens que também circulam nas redes sociais mostram momentos após o crime. Algumas pessoas, aparentemente familiares da vítima, ficaram ao lado do corpo da vítima bastante consternadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.