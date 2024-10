Idosa é atropelada por moto e fica gravemente ferida em Uruará

Uma idosa de 73 anos foi atropelada por uma moto e ficou gravemente ferida ao tentar atravessar uma via no município de Uruará, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira (04/10), na Avenida Goiás, centro da cidade, e foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. A vítima precisou ser socorrida por uma ambulância.

A imagem da câmera mostra quando a idosa e a filha tentam atravessar a rua. A filha atravessa correndo primeiro e a vítima vem logo atrás, andando rápido. No entanto, quando está prestes a alcançar o outro lado da rua, a idosa é atingida pela motocicleta. Com o impacto do atropelamento, a vítima foi arremessada e caiu desacordada. A mulher teria batido gravemente a cabeça no chão. O motociclista caiu da moto, mas estava consciente e com ferimentos leves.

A filha da vítima corre para tentar socorrer a mãe. Pessoas que passavam pela área também se aproximam para tentar ajudar. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é acionada e chega ao local minutos depois. A idosa teve várias fraturas na perna e no braço e foi levada para receber socorro no Hospital Municipal de Uruará. O motociclista também foi socorrido pelos médicos.

A Polícia Militar esteve na área e auxiliou no fluxo de trânsito na área e na apreensão da moto envolvida no acidente, que foi levada para uma unidade policial. Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada no hospital. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.